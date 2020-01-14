Gripten nasıl korunuruz? Çocukları gripten nasıl koruruz?

Havaların soğumasıyla beraber artan grip vakaları acil servislerde yoğunluğa neden oluyor. Çocukları gripten korumak için neler yapılması gerektiğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İsmail Gönen A Haber’e anlattı.

"GRİP ZATÜRREYE DÖNÜŞEBİLİR"

İsmail gönen; "En önemli nokta çocukların sağlıklı beslenmeleri. Mümkünse 6 aya kadar anne sütüyle ek gıdaya başladıktan sonrada anne sütüyle beslenmeye devam etmeleri gerekiyor. Özellikle c vitamini kaynaklarından zengin meyve ve sebze tüketimini artırarak beslenmeleri en doğru olanı. Aynı zamanda çocukların egzersiz ve spor aktivitelerine de yapmaları önemli. "şeklinde konuştu.

Çocuklarda görülen gribin bazen beta virüsüyle karıştırıldığını dile getiren Gönen; "Gripten farklı olarak yine yüksek ateş seyredebilir. Çocuk hekimleri muayenesinde bademciklerin iltihaplandığı ve beraberinde çilek dili, döküntü gibi belirtiler varsa mutlaka bir hekimin görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Gribin zatürreye dönüşebileceğine değinen Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Uzmanı İsmail Gönen; "Çocuğun astım geçmişi varsa daha yakın izlenmesi gerekir. Öksürüklerinde ki bir artış akciğer enfeksiyonu bulgusu olabilir. "dedi.