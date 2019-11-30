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Gümüşhane'de vatandaşların görüntülediği gökyüzündeki UFO sanılan cisim Rus nükleer füzesi çıktı!

30.11.2019 | 17:10

Rusya'nın çeşitli bölgeleri ile Türkiye'nın bazı illerinde vatandaşlar tarafından görülen ve birçok kişinin UFO (tanımlanamayan uçan nesne) sandığı ışık huzmesinin, Astrahan kentindeki Kapustin Yar uzay üssünden fırlatılan bir Rus balistik füzesi olduğu anlaşıldı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Ural Dağları bölgesi ve İdil Nehri çevresinde Perşembe gecesi görülen ışık huzmesi, yerel sakinler tarafından UFO sanılmıştı. Ancak bu cismin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından videosu yayınlanan Kapustin Yar bölgesinden deneme amaçlı fırlatılan Topol-M modeli kıtalararası balistik füzesi olduğu anlaşıldı.


Füze denemesi ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, "Bakanlık, 28 Kasım 2019?da Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar sahasından bir Topol kıtalararası balistik füzesini test etti. Füze, Kazakistan'ın Sary-Shagan sahasında simüle edilmiş bir hedefi vurdu" denilmişti. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, gökyüzüne atılan füzenin bulutların arasından kayboluşu gözüküyor.


Topol-M balistik füzeleri, Rus ordusu tarafından 1980'lerin sonunda geliştirilmeye başlanmış stratejik bir kıtalararası balistik füze sistemi olma özelliği taşıyor. Füze, 800 bin ton TNT'nin yıkıcı gücüne sahip olmakla birlikte, 1945'te Japonya'nın Nagazaki şehrine atılan atom bombasının yıkıcı gücünün 40 katı büyüklüğüne sahip.

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