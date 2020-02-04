Web TV Yaşam Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor | Video

Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor | Video

Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor | Video
04.02.2020 | 09:46

Her gün ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsü ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. İstanbul'da günlük ortalama 500 bin insanın yolculuk ettiği Marmaray'ın temizlik çalışmaları böyle görüntülendi.

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