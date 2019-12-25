Güngören’de kamyonet altında erkek cesedi bulundu
Olay, Güngören Gençosman Mahallesi Acar Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin altında yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirledi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı inceleme sonrasında ölen kişinin 43 yaşında Hasan Yazıcıoğlu olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Yazıcıoğlu’nun üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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