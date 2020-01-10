Hac kuraları çekildi! Kimi sevinçten kimi hüzünden ağladı

Milyonlarca hacı adayı hac vazifesini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hac organizasyonuna başvurdu. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan hacı adayları merakla sonuçları bekliyordu. Dün kura çekilişi Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirildi.