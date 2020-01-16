Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'den gelen son dakika haberi yürekleri yaktı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazara 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz de yaralandı. MSB: Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.