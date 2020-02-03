Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada | Video

Muğla'da 55 yaşındaki Yüksel Uygun halı saha karşılaşmasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Uygun'un ölüm anı saniye saniye kameralara yansıdı. Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde bir halı sahada meydana geldi. 55 yaşındaki demirci ustası Yüksel Uygun halısaha karşılaşmasında aniden yere çöktü. El hareketiyle arkadaşlarına seslenen Uygun'un yardımına halı saha görevlileri ve arkadaşları koştu. Dilinin boğazına kaçtığı öğrenilen Uygun'un arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi sonrası olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahada gerçekleştirilen Yüksel Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uygun'un ölüm anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.