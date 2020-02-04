Halk otobüsü durağa daldı; 3'ü ağır 5 yaralı
Kartal da sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı. O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza da üçü ağır olmak üzere toplam beş kişi yaralandı. Durağa dalan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi.
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