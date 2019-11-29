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Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdı

29.11.2019 | 15:13

Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı.

Yunus Emre-Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kucağındaki çocuğun öksürdüğünü ve nefes alamaz durumda olduğunu fark etti. Otobüsteki diğer kadınlardan anneye yardım isteyerek bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini isteyen Sezgin, otobüsü Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
Acil Serviste yapılan müdahale ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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