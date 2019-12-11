Halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı!

Yolcularıyla seyir halinde olan otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden bir yolcunun saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbesiyle neye uğradığını şaşıran sürücü, otobüsü durdurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga yolcuların araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Yumruk atan yolcu, şoförün şikayeti üzerine göz altına alındı.