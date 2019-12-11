Halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı!
Yolcularıyla seyir halinde olan otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden bir yolcunun saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbesiyle neye uğradığını şaşıran sürücü, otobüsü durdurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga yolcuların araya girmesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Yumruk atan yolcu, şoförün şikayeti üzerine göz altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
03:27
Hava sıcaklıkları balık tezgahını vurdu, tezgahlarda palamut kalmadı 11.12.2019 | 15:15
01:39
Kepçeyle "akrobatik" hareket yapan operatöre ceza 11.12.2019 | 14:57
00:52
Halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı! 11.12.2019 | 14:48
07:00
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor 11.12.2019 | 14:28
01:54
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı 11.12.2019 | 14:22
02:16
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş 11.12.2019 | 14:33
01:14
Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı 11.12.2019 | 14:32
02:26
FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı 11.12.2019 | 14:33
02:25
Şişen batarya patlayınca etrafı dumanlar sardı...O anlar kameraya yansıdı 11.12.2019 | 14:17
02:04
İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı 11.12.2019 | 12:14
01:18
02:02
Özgecan'ın ailesinden Ceren'in ailesine ziyaret 11.12.2019 | 11:47
01:26
Yürek burkan görüntü...Yanından ayrılmadı 11.12.2019 | 11:39
06:22
Yoksulun kefenini bile çaldılar 11.12.2019 | 11:04
03:42
Adana'da şehir merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu 11.12.2019 | 11:01
00:48
Yalova'da tersanede yangın! 11.12.2019 | 11:12
01:07
Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (11.12.2019) 11.12.2019 | 09:32
01:34
Kayıp 2 dağcı 10 gündür aranıyor 11.12.2019 | 09:57
09:00
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe" Yarım kalanı tamamlamak isterler" 11.12.2019 | 09:47