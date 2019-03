Beypazarı'nda ailesi ile birlikte misafirliğe giden Zindil'in aracının önüne, ilçenin ana caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta 06 BEZ 082 plakalı özel halk otobüsü şoförü, Zindil'e yeşil ışık yanmasına rağmen kavşaktan çıktı. Ailesi'de arabada bulunan Zindil, ani fren yaparak zor bir şekilde durdu, tepkisini ise uzun süre kornaya basarak dile getirdi. O anlar da araç kamerasından an be an kaydedildi. Zindil, özel halk şoförünün telefonla konuştuğunu da iddia etti.