Halk otobüsünde iğrenç olay! Sapığın üniversiteli genç kızı taciz ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı!

Özel halk otobüsünde yaşanan iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kütahya'da, özel halk otobüsündeki bir sapığın üniversiteli genç kızı taciz ettiği analara ait güvenlik kamerası görüntüleri tepki çekti. Üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan sapık S.Y.'nin, İstanbul'daki başka taciz olaylarından da emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

Olay, 21 Ekim'de, şehir merkezi- üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve MOBESE kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı. Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin, S.Y. olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı. Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.