Halk otobüsünde yüksek tansiyon
Otobüs şoförüyle yolcu arasında tartışma çıktı. İstanbul Fatih'de sefer yapan bir halk otobüsüyle yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre otobüs şoförü durağa geldiğinde yolcu almak istedi. O sırada otobüste bulunan yolcu bağırmaya başladı. Şoförle yolcu arasında tansiyon yükselince duraktaki bekleyenler de kavgayı izlemeye başladı. Öfkeli şoför durakta bekleyen yolcuları almadan yola devam etmeye çalıştı. Ancak bu kez de duraktaki yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
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