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Hamile kadına koca şiddeti..."Ölmek istemiyorum"

25.12.2019 | 15:31

Malatya’da 7 ay önce evlendiği eşi ve ailesinden şiddet gören hamile kadın, baba ocağına sığındı. Geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığı eşinin yakınları tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden genç kadın, artan kadın cinayetlerinin son kurbanı olmamak için yetkililerden yardım istedi.

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