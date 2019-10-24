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Haşerelere çözüm bulmak isterken bahçeyi havaya uçurdu

24.10.2019 | 18:46

Brezilya’da arka bahçesindeki haşere problemini çözmek için böceklerin yuvalarını benzin döküp ateşe veren kişi bahçeyi havaya uçurdu.

Brezilya'da bir adam evinin bahçesini istila eden hamam böceklerinden kurtulmaya çalışırken az kalsın evinden oluyordu. Enéas Marques kentinde yaşayan Cesar Schmitz, bir hafta önce bahçesini istila eden haşereleri yok etmek için yuvalarını yakmak istedi. Schmitz yuvaya biraz benzin döküp ateşe verdi. Ancak ev sahibi Schmitz, elindeki kibriti yakıp benzin olan yuvaya attıktan sonra bahçe havaya uçtu. 48 yaşındaki Schmitz, patlama anında neye uğradığını şaşırdı. O anlar bahçedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçedeki 2 köpek ile ev sahibinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Schmitz, eşinin hamam böceklerinden şikayetçi olması ve böcekleri yok etmesi için bir yol bulmasını istemesi üzerine bu yöntemi denemeye karar verdiğini söyledi.

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