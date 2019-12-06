Hastanede dehşet! Sağlık çalışanına bıçaklı saldırı kamerada

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan sağlık görevlisi mola için çıktığı hastanenin önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastane içine kaçan sağlık çalışanı burada da saldırganın hedefindeydi. Elindeki bıçakla sağlık çalışanını kovalayan adama çevredekiler engel olmaya çalıştı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bıçak sağlık çalışanına isabet etmedi. Çevredekiler polise haber verince uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen saldırgan kaçtı. Polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor.