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Hava sıcaklıkları balık tezgahını vurdu, tezgahlarda palamut kalmadı

11.12.2019 | 15:15

Havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesi balık tezgahlarına yansıdı. Balık tezgahlarında fiyatlar bir türlü düşmedi. Özellikle bazı balık tezgahlarında balık türleri bulmak zorlaştı.

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