Hayalleri gerçek oldu, engelli gençler askerlik yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı’nda 2 engelli birey askerlik yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Hakverdi ve Murat askerlik görevi yaptılar. İçtimalara katılan ikili gün boyunca il Jandarma Komutanlığı'nda yapılan bütün görevlere katıldılar. İçtima ile başlayan günde daha sonrasında asker yemini ettiler. Badileri ile birlikte sohbet eden ikili daha sonrasında nizamiye girişinde nöbet tuttular. Nöbetleri sonrasında mobil karakol aracıyla birlikte devriye attılar.

İkili gün sonunda ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek'ten terhis belgesini alarak askerlik arkadaşlarına veda ettiler.