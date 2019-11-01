Hayatında ilk kez metroya binen Yeliz Yeşilmen'in çektiği video sosyal medyayı salladı! "Elim ayağım titriyor!..."
Yeliz Yeşilmen, ilk defa bindiği metroda çektiği videosu ile sosyal medyada olay oldu! Yeliz Yeşilmen ilk defa bindiği metroda çektiği videoda söylediği " "Çok korkuyorum... Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor!" sözleri ile pek çok sosyal medya kullanıcı tarafından esprili bir dille eleştirildi.
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