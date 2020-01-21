Haydarpaşa'da rayların altından çıkan tarihi dev liman şehri havadan görüntülendi
Kadıköy Haydarpaşa’da yaklaşık iki yıl önce başlanan arkeolojik kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rayların altından çıkan dev liman şehrinde bulunan çok sayıda tarihi yapı, sikke ve iskelet, Anadolu tarihine ışık tutuyor. ‘Körler Ülkesi’ olarak bilinen Khalkedon’a ait kalıntıların gün yüzüne çıktığı kazı çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.
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