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HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor | Video

HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor | Video
06.02.2020 | 18:32

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır’ HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 157'nci gününde 81'e yükseldi. Dağa kaçırılan oğlu Hüseyin’in için HDP il binasına önündeki ailelere katılan baba Nizamettin ile anne Aslıhan, çocuklarının pişman olup geri dönmesini beklediklerini söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 157'inci gününde 81'e yükseldi. 2015 yılında İstanbul'da çalışan Hüseyin'in (25) babası Nizamettin ile annesi Aslıhan Eşrefoğlu, ikamet ettikleri Erzurum'dan HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten baba Eşrefoğlu, "Çocuğum İstanbul'da çalışıyordu. 2015 yılında PKK'lılar tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Şuanda nerede olduğunu bilmiyoruz. Fakat pişman olup geri gelmesini istiyoruz ve devletine teslim olmasını bekliyoruz" dedi.

Anne Aslıhan Eşrefoğlu da çocuğunun PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, evladının sesini duyup teslim olmasını istedi.
Aile daha sonra HDP önünde oturma eylemine katıldı.

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