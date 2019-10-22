HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ile Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılıp yerlerine belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği belirtildi.