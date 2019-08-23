HDP'liler tarafından oğlu kaçırılan Hacire Akar'ın feryadı HDP'nin gerçek yüzünü gösterdi

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını söyleyen anne Hacire Akar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini sürdürüyor. Anne Akar, yaptığı açıklamada, oğlu kendisine teslim edilinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.



"İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDE?"

Acılı anne her fırsatta sokaklara çıkan söz sözde insan hakları savunucuları için "İnsan hakları nerede? İnsan hakları olsaydı düğününe 3 gün kalan parmağında yüzük oılan oğluma böyle yapılmazdı. Neden insan hakları savunucuları burada değil? Neden hesap sormuyorlar?" dedi.



"GENÇLER HDP BİNASINA GİRMEYE KORKUYOR"

Hacire Akar, gençlerin HDP binasına girmeye korktuğunu belirterek "Bunların hepsi menfaat peşinde koşanlar, gelip buraya doluşmuşlar gencin biri işi düşse korkudan buraya giremiyor. Onları içeri alacaklar, haplarla beyinlerini uyuşturacaklar, onları büyüleyip dağa gönderecekler." ifadelerini kullandı.



"HDP KATLİAM YERİDİR"

Akar, "HDP katliam yeridir, zalimlerin mekanıdır, baskının merkezidir. 3 insanı bir evden alıp parçalayıp atmak nedir? Aynı oğlum gibi, aldılar, kaybettiler, sonra haber saldılar hadi gel cenazeni al dediler." diyerek HDP'nin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.