Hem alkollü, hem sabıkalı... Zor görüyor, zor konuşuyor

Geçirdiği trafik kazası sebebiyle konuşmakta, görmekte ve yürümekte zorlanan İrem Uzer, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Genç kıza çarpıp kaçan Sinan Hacıgüvenlioğlu ise iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Duruşmada İrem ve ailesi hazır bulundu. İrem’e okul arkadaşları da destek verdi. Mahkemede kaza sonrası konuşmakta zorluk çektiği belirtilen İrem, “Karşıdan karşıya geçtiğimizi de hatırlamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Tedavim devam ediyor, şu anda okula gidemiyorum. Yazı yazamıyorum. Görme kaybım da var. Merdiven inip çıkamıyorum. Şikâyetçiyim” dedi.