Hem tartıştığı oğlunu hem de olayı engellemeye çalışan polisi vurdu!
Beyoğlu'nda evden kaçan oğlu ile tartışan baba, önce oğlunu ardından da olaya müdahale eden bir komiseri vurdu. Saldırgan baba polis tarafından vurularak yakalandı.
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