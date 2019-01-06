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Heyelan anı kamerada

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan anı kameralara yansıdı. Heyelanın düştüğü yolda park halinde otomobil, toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini sağanak yağışa bırakması ile Sincik- Yarpuzlu Köyü karayolunda heyelan meydana geldi. Yaşanılan heyelan anı vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülenirken, Hacı K'ye ait olduğu bilin park halindeki bir otomobil ise, toprakların ve kaya parçalarının altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda toprak ve kaya parçaları hem karayolunu trafiğe kapattı hem de heyelanın olduğu yerde bulunan Sırımtaş HES Barajı'na düştü.
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Heyelan anı kamerada
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