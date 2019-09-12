Hırsız-polis kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir buçuk ay içerisinde Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde birçok ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekiplerin olayların meydana geldiği yerlerde yaptığı incelemede, şüphelileri kapalı kasa bir araçla market ve iş yerlerine gelerek et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi birçok malzeme çaldıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit eden polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine ekipler hırsızları yakalamak için, her gün saat 04.00 ile 08.00 saatleri arasında İstanbul genelinde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmalar sürerken ekipler, dün sabah saatlerinde Sultanbeyli'de bulunan bir marketin önünde eşkâle uyan bir araç tespit etti ve aracı takibe aldı. Araç içerisindeki şahısların marketi soymaya çalıştığını gören polis, durumu bölgedeki diğer asayiş ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı ve çok sayıda asayiş ekibi dakikalar içerisinde olay yerine sevk edildi.

HIRSIZLAR POLİSİ FARK ETTİ, FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA BAŞLADI

Polis ekiplerini fark eden hırsızlar kullandıkları araçla kaçmak istedi fakat ekip aracı buna izin vermedi. Bunun üzerine araç içerisinde bulunan hırsızlar bir anda dışarı çıkarak kaçmaya başladı. Kaçmaya çalışan hırsızlar ve polis arasında kovalamaca başladı. Polis, ara sokaklara dağılan hırsızların peşini bırakmadı ve 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Marketten gıda ürünü çalarken suçüstü yapılarak gözaltına alınan şahısların aracında yapılan aramada et, gıda malzemesi, hırsızlık yapmakta kullanılan levye, makas ve çalıntı plakalar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar K.B., T.B., O.S., A.S. ve F.A'nın benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve İstanbul genelinde gerçekleştirilen 20 benzer olayın şüphelileri oldukları öğrenildi.

İstanbul genelinde birçok ilçede et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası, tekstil ürünü gibi pek çok ürün çalan şahısların Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürüyor.