Web TV Yaşam Hırsızın pes dedirten rahatlığı! Hem çaldı, hem zorla uzaklaştırıldı

Hırsızın pes dedirten rahatlığı! Hem çaldı, hem zorla uzaklaştırıldı

05.11.2019 | 18:14

Mersin'de parkta uyuyan bir vatandaşın boynundan kolyeyi çalan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Görüntülere göre yanında bulunan bir arkadaşıyla vatandaşın yanına giden zanlı, kolyeyi kısa sürede alıyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahsı, yanındakiler zorla bölgeden götürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Ekim 2019 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta uyuyakalan bir vatandaş, uyandığında boynunda bulunan altın kolyesinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen vatandaş, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda şahıs kıskıvrak yakalanırken, çaldığı kolye de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından şahıs adliyeye sevk edilirken, çaldığı kolye de sahibine teslim edildi.

RAHAT TAVIRLARIYLA PES DEDİRTTİ
Öte yandan, hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, parkta uyuyan vatandaşın yanına bir arkadaşıyla gelen şüpheli, bir süre etrafı kontrol ediyor. Daha sonra vatandaşın boynundaki kolyeyi almak için hareke geçen şahıs, kısa sürede kolyeyi alıyor. Ardından yanlarına bir kişinin daha geldiği görülürken, hırsızlık şüphelisi olay yerinden zorla götürülüyor. Rahat tavırlarıyla pes dedirten zanlı, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:09
Hırsızın pes dedirten rahatlığı! Hem çaldı, hem zorla uzaklaştırıldı 05.11.2019 | 18:14
02:59
'Erik çekirdeği attı' bahanesi ile 12 yaşındaki erkek çocuğu döverek tenha yere götürmeye çalışan sürücüye 3 yıl 9 ay hapis! 05.11.2019 | 16:44
00:30
Aydın polis ve mağdurların aradığı 'bitcoin safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı 05.11.2019 | 14:01
00:46
'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı 05.11.2019 | 14:00
00:35
Siirt'te hastanede yangın 05.11.2019 | 13:59
02:13:31
Müge Anlı 5 Kasım 2019 Salı canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Canlı yayında cinayet açıklaması... 05.11.2019 | 13:58
02:22
HDP önündeki aileler, soğuk havalara aldırmadan çocuklarını beklemeye devam ediyor 05.11.2019 | 12:27
00:18
İstanbul Beyoğlu’nda kapkaç anı kamerada! 05.11.2019 | 12:10
05:00
Bağdadi'nin kız kardeşi nasıl yakalandı? 05.11.2019 | 11:17
00:43
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 05.11.2019 | 11:14
33:37
Ispanak zehirlenmeleri hakkında Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan canlı yayında flaş açıklama "O ıspanağı satan market..." 05.11.2019 | 10:49
01:05
Kocaeli'de denizde ceset bulundu 05.11.2019 | 10:21
03:20
Park halindeki araca çarpıp altına girdi... O anlar kamerada 05.11.2019 | 10:14
03:18
İstanbul'da lüks araçlarla TEM'de yol keserek drift yapan sürücülerden tepki çeken açıklama... "Bunların bedelleri ödenmiştir" 05.11.2019 | 10:09
05:47
Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı 05.11.2019 | 10:10
01:47
Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarma operasyonu kamerada... 05.11.2019 | 09:52
05:47
Bursa'da uçuruma düşen kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere kaybolan cep telefonu arattı! 05.11.2019 | 09:45
05:45
Kiracı, dükkan sahibi yaşlı adamı cami çıkışında kıstırıp tekme tokat böyle dövdü! 05.11.2019 | 09:33
00:43
İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan yabancı otlar 04.11.2019 | 19:49
03:38
Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü 04.11.2019 | 18:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN