Web TV Yaşam Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

11.11.2019 | 17:59

Batman’da ölümcül tehlikeye rağmen son günlerde yaşanan elektrik trafosundan kablo hırsızlığı olaylarından biri daha yaşandı. Hırsızlar, hayatlarını hiçe sayarak yaklaşık 300 liralık kablo çalabilmek için Belde Mahallesi’ndeki 350 abonenin saatlerce enerjisiz kalmasına sebep oldu. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman'da son 2 ay içinde Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallerinde her birinin içerisinde 33 bin volt elektrik bulunan ve ölümcül risk barındıran kabin tipi trafolar hırsızların hedefi oldu. Bu hırsızlık olaylarından sonuncusu ise geçtiğimiz günlerde Belde Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamerası tarafından tespit edilen bir şahıs sabah saat 05.00 sıralarında geldiği trafonun önünde bir süre bekledikten sonra kapıdaki asma kilidi kırarak içeriye girdi. Bir süre sonra da enerjiyi kesti ve trafo ile dağıtım panosu arasındaki kablo ile topraklama için kullanılan yaklaşık 30 metre kabloyu keserek çaldı.

KABLOLAR YENİLENDİ
Bu arada aynı saatlerde Dicle Elektrik Dağıtım'a sistemden bahse konu trafodan arıza sinyali iletildi. Görevde bulunan arıza onarım bakım ekiplerinden biri hemen Belde Mahallesi'ne hareket etti. Trafonun bulunduğu yere gelen ekipler dağıtım panosuna uzanan kablo ile topraklama için kullanılan kabloların kesildiğini ve yerlerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine hemen durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polisler gerekli incelemelerini yaptıktan sonra Dicle Elektrik ekipleri kabloları yeniledi ve 350 aboneye yaklaşık 3 buçuk saatlik bir aradan sonra mahalleye yeniden enerji verdi.

HIRSIZ ARANIYOR
Son 2 ayda adı geçen 4 mahallede 12 ayrı hırsızlık olayı yaşanırken, Dicle Elektrik'in suç duyurusunun ardından güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen hırsızlık olayının faili olduğu bildirilen şahsın yakalanabilmesi için soruşturma başlatıldı. Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Hırsızlık olaylarının bu 4 mahallede yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur" dedi.

300 LİRA İÇİN...
Bu arada, son hırsızlık olayında çalınan ve normalde 3 bin lira değerinde olan 30 metrelik kablo ile ilgili hurdacılar, en fazla 300 liraya satılabileceğini ileri sürdüler. Dicle Elektrik yetkilileri ise hurdacıları, bu tür şebeke kablolarını satın almamaları konusunda uyardı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:30
Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı 11.11.2019 | 17:59
02:28
Kazada hayatının kaybeden Cumhuriyet Savcısının kızı son yolculuğuna uğurlandı 11.11.2019 | 17:59
01:15
Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi 11.11.2019 | 17:59
00:59
Nefes kesen anlar polis kamerasında 11.11.2019 | 17:59
02:13
İstanbul Fatih'te siyanürle ölen kardeşler son yolculuğuna böyle uğurlandı... Naaşları maskeli AFAD ekibi taşıdı! 11.11.2019 | 17:28
13:54
Begüm Alkoçlar'dan Aplus'a özel açıklamalar... 11.11.2019 | 16:54
03:04
Kış aylarında nasıl makyaj yapılmalı? Soğuk havalarda nasıl makyaj yapılır? Pelin Kaya'dan kış mevsimi makyajının tüm ipuçları... 11.11.2019 | 16:43
11:12
Müge Anlı'da şok aşk skandalı! Aynı anda 8 kadınla beraber olan adam kocalarını aldatan kadınlarla da... 11.11.2019 | 15:48
01:31
İstanbul Fatih'te siyanürle ölen kardeşler nasıl defnedilecek? 11.11.2019 | 15:37
11:12
Müge Anlı'da aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam şoke etti! İşte canlı yayındaki skandal itiraflar... (11 Kasım 2019 Pazartesi) 11.11.2019 | 15:22
02:14:36
Müge Anlı 11 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! Aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam şoke etti! 11.11.2019 | 13:58
03:28
Müge Anlı, 25 gündür kayıp olan Sebahat Bayniş'i buldu! 11.11.2019 | 13:28
00:58
Müge Anlı'da müthiş kavuşma... Annelerini arayan Emine ve Büşra'nın teyzesi bulundu! (11 Kasım 2019 Pazartesi) 11.11.2019 | 12:58
03:34
İstanbul Avcılar'da bir kadının öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 11.11.2019 | 12:51
00:53
Sivas'ın Zara ilçesinde ağzında avladığı tavşanla bir Vaşak görüntülendi 11.11.2019 | 11:51
04:39
İstanbul Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı 11.11.2019 | 11:37
02:59
Müge Anlı'dan dev kampanyaya destek! 'Geleceğe nefes' için fidan dikti... 11.11.2019 | 11:27
01:28
Sarıyer’de yürekleri ağza getiren kaza kamerada 11.11.2019 | 11:25
02:16
İstanbul Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye dayak! 11.11.2019 | 10:45
03:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks araç galerisine döndü 11.11.2019 | 10:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN