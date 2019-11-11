Hırsızlar 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

Batman’da ölümcül tehlikeye rağmen son günlerde yaşanan elektrik trafosundan kablo hırsızlığı olaylarından biri daha yaşandı. Hırsızlar, hayatlarını hiçe sayarak yaklaşık 300 liralık kablo çalabilmek için Belde Mahallesi’ndeki 350 abonenin saatlerce enerjisiz kalmasına sebep oldu. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman'da son 2 ay içinde Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallerinde her birinin içerisinde 33 bin volt elektrik bulunan ve ölümcül risk barındıran kabin tipi trafolar hırsızların hedefi oldu. Bu hırsızlık olaylarından sonuncusu ise geçtiğimiz günlerde Belde Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamerası tarafından tespit edilen bir şahıs sabah saat 05.00 sıralarında geldiği trafonun önünde bir süre bekledikten sonra kapıdaki asma kilidi kırarak içeriye girdi. Bir süre sonra da enerjiyi kesti ve trafo ile dağıtım panosu arasındaki kablo ile topraklama için kullanılan yaklaşık 30 metre kabloyu keserek çaldı.

KABLOLAR YENİLENDİ

Bu arada aynı saatlerde Dicle Elektrik Dağıtım'a sistemden bahse konu trafodan arıza sinyali iletildi. Görevde bulunan arıza onarım bakım ekiplerinden biri hemen Belde Mahallesi'ne hareket etti. Trafonun bulunduğu yere gelen ekipler dağıtım panosuna uzanan kablo ile topraklama için kullanılan kabloların kesildiğini ve yerlerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine hemen durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polisler gerekli incelemelerini yaptıktan sonra Dicle Elektrik ekipleri kabloları yeniledi ve 350 aboneye yaklaşık 3 buçuk saatlik bir aradan sonra mahalleye yeniden enerji verdi.

HIRSIZ ARANIYOR

Son 2 ayda adı geçen 4 mahallede 12 ayrı hırsızlık olayı yaşanırken, Dicle Elektrik'in suç duyurusunun ardından güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen hırsızlık olayının faili olduğu bildirilen şahsın yakalanabilmesi için soruşturma başlatıldı. Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Hırsızlık olaylarının bu 4 mahallede yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur" dedi.

300 LİRA İÇİN...

Bu arada, son hırsızlık olayında çalınan ve normalde 3 bin lira değerinde olan 30 metrelik kablo ile ilgili hurdacılar, en fazla 300 liraya satılabileceğini ileri sürdüler. Dicle Elektrik yetkilileri ise hurdacıları, bu tür şebeke kablolarını satın almamaları konusunda uyardı.