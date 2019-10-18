Hırsızları giydikleri terlik ele verdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki hafta önce yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri, giydikleri terlikleri fark eden polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerden ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken Osman Gazi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İçinde 5 kişinin bulunduğu araç, polisin ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşine düşen polis, 5 şüphelinin içinde olduğu otomobili Saadetdere Mahallesinde sıkıştırarak durdurmayı başardı. Durdurulan otomobildeki Serdar D. (21), Resul Ö.(18), Fikri M. (23), Mustafa D. (23) ve Ahmet Can G.(20) adlı kişiler gözaltına alındı.

Araçta yapılan incelemede 2 kapüşon ve terlik ele geçirildi. Şüphelinin giydiği terliklerin, başka bir adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayında kamera kayıtlarına takılan modellerle örtüşmesi üzerine polis çalışmayı genişletti. Şüphelilerin sorgusunda ve kamera eşleştirmelerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin Resul Ö. ve Fikri M. olduğu ortaya çıktı.

Diğer şahısların yapılan GBT sorgusunda, Serdar D. ve Mustafa D.'nin ise yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Fikri M., Serdar D. ve Resul Ö., 11 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mustafa D. ve Ahmet Can G.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.