Web TV Yaşam Hırsızları giydikleri terlik ele verdi

Hırsızları giydikleri terlik ele verdi

18.10.2019 | 18:19

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki hafta önce yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri, giydikleri terlikleri fark eden polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerden ikisinin asker kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken Osman Gazi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İçinde 5 kişinin bulunduğu araç, polisin ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşine düşen polis, 5 şüphelinin içinde olduğu otomobili Saadetdere Mahallesinde sıkıştırarak durdurmayı başardı. Durdurulan otomobildeki Serdar D. (21), Resul Ö.(18), Fikri M. (23), Mustafa D. (23) ve Ahmet Can G.(20) adlı kişiler gözaltına alındı.

Araçta yapılan incelemede 2 kapüşon ve terlik ele geçirildi. Şüphelinin giydiği terliklerin, başka bir adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayında kamera kayıtlarına takılan modellerle örtüşmesi üzerine polis çalışmayı genişletti. Şüphelilerin sorgusunda ve kamera eşleştirmelerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin Resul Ö. ve Fikri M. olduğu ortaya çıktı.

Diğer şahısların yapılan GBT sorgusunda, Serdar D. ve Mustafa D.'nin ise yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Fikri M., Serdar D. ve Resul Ö., 11 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mustafa D. ve Ahmet Can G.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:34
Stepne boşluğundan yılan, bagaj duvarlarından timsah çıktı 18.10.2019 | 18:19
01:54
4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 18.10.2019 | 18:19
00:17
Hırsızları giydikleri terlik ele verdi 18.10.2019 | 18:19
01:14
Tartıştığı kadının başörtüsünü çeken sanığa ceza 18.10.2019 | 18:19
01:16
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu anne ve kızı kurtarıldı 18.10.2019 | 17:19
01:39
Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti 3 bin TL para cezasına çarptırıldı 18.10.2019 | 15:50
00:50
16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma 18.10.2019 | 16:19
05:27
Kemal Sunal’ın 'Meraklı Köfteci' filmindeki meşhur sahne bakın nasıl gerçek oldu! 18.10.2019 | 15:16
02:23
İstanbul Küçükçekmece'de kedilerin mamasına kimyasal madde koyduğu iddia edilen şahsa tepki 18.10.2019 | 15:02
00:36
Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi 18.10.2019 | 12:44
01:32
Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti 18.10.2019 | 14:27
02:17
Müge Anlı'da kefenlenmiş halde cesedi bulunan Hatice Ayhan cinayetinde kan donduran 'erkek arkadaş' açıklaması! 18.10.2019 | 11:30
00:23
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı 18.10.2019 | 11:25
03:56
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen sanığa beraat kararı verildi 18.10.2019 | 10:58
01:45
Müge Anlı'da vahşice katledilen 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un komşusundan programa damga vuran açıklamalar! (18 Ekim Cuma) 18.10.2019 | 10:53
00:31
İzmir’de 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu 18.10.2019 | 10:28
00:21
Denizli'de sokak köpeğine sopalı işkence! 18.10.2019 | 10:21
04:38
Bir ayda yaşadıkları 3 ev, köy odası yandı, şimdi elbiseleri kendi kendine alev alıyor 18.10.2019 | 10:07
00:35
Hatay İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 18.10.2019 | 09:46
01:13
18 Ekim cuma günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 18.10.2019 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN