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Hırsızlık ve uyuşturucudan yakalandı, "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum" dedi

20.11.2019 | 17:59

Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karışan ve uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı, "Bilmiyordum bu kadar ünlü olduğumu, hepiniz beni tanıyacaksınız" dedi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Yavuz Selim ve Yahya Kemal mahallelerinde bir evden televizyon çalınması ve bir marketten vitrin camı kırılarak yüklü miktarda sigara çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresinde yoğun araştırma yapan polis ekipleri, olayları gerçekleştiren şahsın suç kaydı olan 18 yaşındaki Serkan Y. olduğu tespit etti. Şahsın hırsızlık yaptığı bölgelerde dar alan çalışması yapan polis, sokakta hırsızlık amaçlı dolaştığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Çalınan televizyonu satın alan kişi de ele geçirildi. Şüpheli bir marketten de sigara çaldığını itiraf etti.

Şüpheli Serkan Y. hastanede sağlık raporu alınmasının ardından basın mensuplarına, "Yine çek bir tane de bana gönderin, vallahi diyorum. Yahu bilmiyordum bu kadar ünlü olduğumu Allah belamı versin. Tabi, hepiniz tanıyacaksınız zamanla" ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hırsızlık suçlarından dolayı tutuklandı. Bu arada, uyuşturucu ticareti kapsamında da arandığı belirlenen Serkan Y. aynı gün uyuşturucu ticareti şüphelisi olarak mahkemeye çıktı. Sanık, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ceza verdi. Tutuklanan şüpheli Aksu Cezaevine teslim edildi.

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