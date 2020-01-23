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Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada

23.01.2020 | 11:48

Pendik’te süratle ilerleyen minibüs kontrolden çıkınca faciadan dönüldü. Minibüs, yolda ilerleyen içi yolcu dolu İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kazada otobüsteki yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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