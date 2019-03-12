Hoparlöre sıkışan kediyi tiyatrocular kurtardı

Amasya Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin kilitli kaldığı bir odadan dışarı çıkarmaya çalıştıkları kedi panik yaparak bir anda ortadan kayboldu. Beslemek istedikleri kedinin dışarı çıktığını sanan kulüp öğrencileri, akademik danışmanları Öğretim Görevlisi Atilla Özgen'in gözetiminde konferans salonunda oynayacakları oyunun provalarını yapmaya başladı. O esnada salondaki hoparlörden gelen sese yönelen öğrenciler kedinin içinde mahsur kaldığını fark ettiler. Bunun üzerine hoparlörü monteli yerinden söküp içini açan öğrenciler kedinin sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladılar.