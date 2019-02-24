Horoz dövüştürülüp bahis oynatılan çatı katına baskın

Edinilen bilgilere göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzeltepe Mahallesinde bir apartmanın çatı katında horoz dövüştürülerek bahis oynandığı istihbaratını aldı. Bahis oynatılan apartmanın çatısına geçtiğimiz Pazartesi günü baskın düzenleyen polis, horozların dövüştürülmesi ile söz konusu adreste kumar oyununun oynatıldığını tespit etti. Çatı katındaki bahis olayına ilişkin 10 adet horoz, horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ile bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca apartmanın çatı katında kumar oynanması için yer temin eden E.T. (41), M.M. (30) ve E.A. (23) adlı 3 şüpheli ile adreste kumar oynadığı ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılırken, binanın çatısında kumar oynayan 23 şahsa da idari para cezasını uygulandığı kaydedildi.

Kumar oynamakta kullanılan 10 horoz, Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.