Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' Mesajı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sanat camiasından büyük destek görüyor.Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, "Yiğit evlatlarımız, kahraman Mehmetçiklerimiz yaklaşık 40 yıldır terör tehdidiyle yaşadığımız bu ülkede zaman zaman operasyonlarla büyük fedakarlıklar gösterdi. Ancak günümüzde sınır güvenliğimizin sürekli tehdit altında olması nedeniyle Barış Pınarı Harekatı başlattılar. Bu Barış Pınarı Harekatı'nın neticesinde sınırlarımız tamamen terörden temizlenecek. Bu nedenle bu alanda görev yapan tüm güvenlik güçlerimize yürekten başarılar diliyorum." dedi.