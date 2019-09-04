Hurdacı kapıyı böyle çaldı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, saat 13.00 sıralarında sokağa gelen hurdacı bahçe kapısı açık evin önüne geldi. Kapının bir tarafının açık olduğunu gören hurdacı önce etrafı gözledi.

Daha sonra kapı önünde bir süre bekleyen hurdacı kapıyı 5 saniye içinde söküp, arabasına yerleştirdi. Daha sonra kayıplara karışan hurdacı, evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Eşi tarafından aranan ve evin kapısının çalındığını öğrenen ev sahibi Oktay Başer, güvenlik kamerasını izlerken, olaya çok şaşırdıklarını söyledi. Başer, "Şimdi telefon açtı, kapının olmadığını söyleyince şaşırdım. Kamera görüntülerini incelediğim zaman yabancı uyruklu bir vatandaş sözde eskicilik yapıyor, kapıyı gözüne kestirmiş, kapıyı alıp götürmüş, benim kapıyı da geri getirsin. İzledim şok geçirdim, bayağı bir afalladım. Muhtemelen bu işi plansız yapmış, kapıyı gözüne kestirmiş, sökmesi de çok zor olmadı. Önce etrafı gözetliyor, 2 veya 3 saniyede kapıyı söküp, götürüyor" dedi.

Başer, durumu polise de bildirdiğini söyledi.