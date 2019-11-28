İki Hırsız Atm'yi çalmaya çalıştı

Araçla alışveriş merkezine girdiler, Atm'yi çalmaya çalıştılar. Avusturalya'da iki hırsız alışveriş merkezinin camlarını kırarak içeri girdi. Hırsızlar önce Atm'yi araçla çarparak yerinden sökmeye çalıştı, başarısız olunca çekme halatıyla bağladıkları Atm'yi götürmeyi denediler. işe yaramayınca hırsızlar pes etti ve geldikleri araçla bölgeden ayrıldı.