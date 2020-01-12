İlber Ortaylı ilk kez anlattı: O zamanki Bursa Valisi tutup kendi arkadaşını seçti
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı İngiltere Kraliçesi’nin Türkiye ziyareti ile ilgili bir hatırasını ilk kez anlattı. Ortaylı canlı yayında şu sözleri söyledi: 'Kraliçe bir Kuran dinlemek istemiş. Bu mutlaka tesadüfen bir şey değil bu bizim seçimimiz de değil. O zamanki Bursa Valisi Şahabettin tutup oraya kendi arkadaşını seçti. İlahiyat fakültesi hocası diye. Ben hayatımda bu kadar kötü Kuran okuyan, tövbe estağfurullah, bir garip makam filan yok bize hiç uymuyor… Ve ekşidi Kraliçe’nin suratı onu bile belli etmedi. Böyle bir gaf yapıldı yani. Bunun kayda geçmesinde fayda görüyorum'
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