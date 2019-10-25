İlk uçuşunu ikinci hayatında yaptı

Karaciğer sirozu nedeniyle bir yıl boyunca organ nakli sırası bekleyen Sezgin Gülboy'a (42), müjdeli haber Kurban Bayramı'nda gittiği memleketi Ordu'da geldi.Hayatında ilk kez uçak yolculuğu yaptığını söyleyen Gülboy, Bir bayram yaşamak için memlekete gittim. Telefon geldiğinde ikinci bayramımı yaşadım. Bu bileti ömrümün sonuna kadar saklayacağım dedi