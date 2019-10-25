İlkokul öğrencisine yaya geçidinde otomobil çarptı
Bursa'nın İznik ilçesinde küçük öğrenciye yaya geçidinde otomobil çarptı.
Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Koyutürk İlkokulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Helin A,. öğle yemeği için okuldan çıktı. Yaya geçidinden karşıya tarafa geçmek isteyen küçük kıza, 16 ZH 715 plakalı otomobilin sürücüsü Yılmaz Tarhan çarptı. Kazada ayağından hafif şekilde yaralanan Helin A. 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Tarhan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan kaza yerinde bulunan küçük kızın annesi ve diğer veliler, yaya geçidi kuralına uyulmamasına tepki gösterdi.
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