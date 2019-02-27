İller Bankası binası kendiliğinden böyle çöktü

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yıkımına başlanan İller Bankası'na ait binanın ikinci bloku, yıkımı yapan işçilerin mesailerini bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. 3 bloktan oluşan binanın ilk blokunun yıkımı günler önce tamamlandı. İş makinalarıyla yapılan ikinci blokun yıkımına akşam saatlerinde başlayan işçiler, mesai tamamlanınca iş makinalarını park edip yıkım alanında çıktı. İkinci blokun orta kısmını iş makinasıyla tahrip eden işçilerin alandan ayrılmasından yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığın toz duman olduğu çökme sırasında blokun bir kısmı güvenlik şeridini aşıp yaya ve araçlar için ayrılan caddeye düştü. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki araçlar büyük tehlike atlattı.

VATANDAŞLAR KAÇACAK YER ARADI

Çökme sırasında bazı sürücüler araçlarını terk edip caddenin karşısına geçerken, blokların yanında yürüyen yayalar kaçacak yer aradı. Çöken binadan yükselen toz yüzünden göz gözü görmezken, göçük sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlk şoku atlatan sürücüler, yıkımda görevli işçilerle tartışmaya başladı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesini olay yerine gelen polis önledi. Çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.