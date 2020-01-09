İnanılmaz kazada ölümden saniyelerle böyle kurtuldu
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan minibüs önce park halindeki öğrenci servisine ardından otomobile çarptı. Kazadan saniyeler önce otomobilden inen kadının ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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