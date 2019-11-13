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OTOMATİK OYNAT
03:13
05:28
Kağıthane’de motosikletli genç ve arkadaşı araca çarparak takla attı 13.11.2019 | 10:20
01:36
İstanbul'da 55 kişi gözaltında... Kaçak nargile tütünü operasyonu! 13.11.2019 | 10:30
14:26
Çocukları sakın böyle beslemeyin! Çocuklara büyüme aşamasında sakın... 13.11.2019 | 10:21
01:49
Yaşlı kadın kamyonetin altında kaldı 13.11.2019 | 10:16
01:01
Rögarla araç arasında sıkıştı 13.11.2019 | 10:08
00:56
Şiddet gören kadının kocasından molotoflu feci intikamı kamerada! 13.11.2019 | 10:05
01:54
Kaçak tütün operasyonunda 11 tona yakın ürün ele geçirildi 13.11.2019 | 10:00
01:14
İnfaz'da 700 Milyon Dolarlık Şüphe 13.11.2019 | 09:58
01:03
02:08
Iğdır'da 250 polisle kaçak cep telefonu operasyonu 13.11.2019 | 09:38
01:03
02:02:15
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İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Kimler risk altında? 12.11.2019 | 17:47
05:32
06:18
01:11
İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı! 12.11.2019 | 15:45
01:48
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01:16
Eşinin Yüzüne Naylon Poşet Eriten İşkenceci Koca Tutuklandı 12.11.2019 | 14:52