İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.
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