İnsanlar kaç yaşında evlenmeli? Vatandaşlar neden evlenmiyor? İşte vatandaşların evliliğe bakışı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde; gençlerin evlilik yaşının giderek yukarı doğru çıktığını belirtmişti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşan Erdoğan, konunun ciddiyetine şu sözlerle dikkat çekmişti; "Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Devlet babadan bahsediyor muyuz, devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var, ben de şu anda tavsiye ediyorum" A Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sokağa çıkarak vatandaşlara ideal evlilik yaşını soru! İşte vatandaşların evlilik ve ideal evlilik yaşı hakkındaki görüşleri...