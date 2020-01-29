İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar
Adana polisi internet üzerinden gördükleri satılık otobüs, kamyon ve tır sahipleri ile irtibata geçip onlara kaparo ve senet vererek dolandırıp aldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.
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