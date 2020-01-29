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İnternetten buldular, kandırıp aldılar, parçalayıp sattılar

29.01.2020 | 11:11

Adana polisi internet üzerinden gördükleri satılık otobüs, kamyon ve tır sahipleri ile irtibata geçip onlara kaparo ve senet vererek dolandırıp aldıkları araçları parçalayarak sattıkları öne sürülen 4 kişiyi yakaladı.

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