İntihar girişiminde bulunan vatandaşı böyle kurtardılar

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu kenarında Önder B. isimli bir kişi pompalı tüfeğiyle intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte şahıs ikna edilmeye çalışıldı. 10 yıldır tedavi gördüğü öğrenilen Önder B. isimli şahsın eşi de olay yerinde bulunurken, herhangi bir tatsızlık yaşanmaması adına emniyet güçleri şahsın eşini emniyetli bir bölgeye aldı. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etme çabaları sonuç vermeyince emniyet güçleri şahsa müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı. Önder B. 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.