İş adamının bankadan çektiği parayı böyle çaldılar

Alınan bilgiye göre, 28 Aralık 2018 tarihinde Y.Ö., bir bankanın şubesine giderek 300 bin TL nakit para çekti.Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı.

Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk Caddesi'nde ilerleyen Y.Ö.'nün aracına yoğun olan caddeden şüphelilerden biri taş attı. Ö., durumu anlamak için aracını durdurarak aşağıya indiğinde, aracına taş atan şüpheli F.A. (21) sürücüye taşı atan şahsı ters istikamete kaçtığını gösterdi.

Y.Ö. şüphelinin tarif ettiği tarafa bakarken, S.Ç. (19) diğer taraftan araca yaklaşıp ve yolcu kapısını açarak koltuk üzerinde çanta içerisinde bulunan parayı alıp kaçtı. Şüpheli S.Ç.'nin kaçtığını gören Y.Ö. peşinde koşmaya başladı. S.Ç. kalabalıkta kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera ve araçtaki parmak izinde yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Şüpheli S.Ç.'nin Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. Sabah karşı yapılan operasyonda, S.Ç. balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda S.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç'nin olayı tek başına yaptığını ve parayı harcadığını söylediği öğrenildi. S.Ç. adliye çıkarılırken, olaya karışan F.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.