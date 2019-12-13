İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi
İstanbul'a "Manken Yapacağız" vaadiyle getirdikleri yabancı kadınları fuhuşa sürükleyen ve zorlayan çete, polisler tarafından kurtarılan Özbekistan uyruklu iki kadının itiraflarıyla çökertildi. 13 çete üyesi yakalandı. 11 kadın kurtarıldı. Çete üyelerinin işkenceleri ve çete içerisinde yaşanan şiddet, mağdur kadınların ifadelerinde ortaya çıktı. Çete üyelerinin fuhuşa direnen kadınları sopalarla dövdükleri ve ayaklarına kaynar su dökerek cezalandırdıkları iddia edildi. Özbekistan'a uçak bileti alan çete lideri kaçamadan havalimanında yakalandı.
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