Web TV Yaşam İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

13.12.2019 | 09:42

İstanbul'a "Manken Yapacağız" vaadiyle getirdikleri yabancı kadınları fuhuşa sürükleyen ve zorlayan çete, polisler tarafından kurtarılan Özbekistan uyruklu iki kadının itiraflarıyla çökertildi. 13 çete üyesi yakalandı. 11 kadın kurtarıldı. Çete üyelerinin işkenceleri ve çete içerisinde yaşanan şiddet, mağdur kadınların ifadelerinde ortaya çıktı. Çete üyelerinin fuhuşa direnen kadınları sopalarla dövdükleri ve ayaklarına kaynar su dökerek cezalandırdıkları iddia edildi. Özbekistan'a uçak bileti alan çete lideri kaçamadan havalimanında yakalandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:29
Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür? 13.12.2019 | 10:25
01:34
Eşini "bakımsızsın" diye ölümüne dövdü! Darp edilen kadın yaşam savaşı veriyor 13.12.2019 | 09:54
01:39
Haraç almak için geldiler, dayak yiyip böyle gittiler 13.12.2019 | 09:58
01:49
İstanbul’un göbeğinde film sahnelerini aratmayan kaza kamerada 13.12.2019 | 09:57
00:37
İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi 13.12.2019 | 09:42
02:38
Ankara'da borç cinayeti! 20 lira borç için annesinin yanında kalbinden bıçakladı 13.12.2019 | 09:33
00:58
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (13.12.2019) 13.12.2019 | 09:22
03:47
Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından akıllara gelen soru: Okul kantinleri nasıl denetleniyor? 12.12.2019 | 21:48
03:29
Şırınga çikolatan ölen Mert’in anne ve babası konuştu! Sözleri yürek dağladı: Bir gün değil her gün ölüyoruz 12.12.2019 | 21:46
05:52
2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor 12.12.2019 | 21:46
03:07
Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı 12.12.2019 | 18:16
03:13
Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi... Dev gemiyi çekecek! 12.12.2019 | 18:16
01:07
Şemdinli’de su samuru görüntülendi 12.12.2019 | 18:16
01:04
Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi 12.12.2019 | 18:16
02:12
Edirne’de korku dolu anlar... Yangından böyle kaçtı 12.12.2019 | 18:16
05:58
Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı 12.12.2019 | 17:20
01:09
Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş 12.12.2019 | 15:59
03:55
Esenyurt'ta kantin ve bakkallara şırıngalı çikolata denetimi! 12.12.2019 | 15:46
02:23
Bodrum'da fırtına ve hortum! 12.12.2019 | 15:22
00:55
Avcılar'da üniversitede şoke eden olay! 19 yaşındaki üniversiteli kız, 4'üncü kattan düştü 12.12.2019 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN