İş yeri çalışanına dehşeti yaşatmışlardı, o gaspçılardan biri yakalandı

Fatih’te iki iş yerinden toplam 250 bin Dolar gasp eden şahıslardan biri yakalandı. Şüphelilerden birinin iş yeri çalışanının başına silah dayadığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.